مقتل وإصابة 5 أشخاص بحادثي اطلاق نار في بغداد

2024-08-02 15:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح جراء مشاجرة مسلحة إثر خلاف عائلي اندلع في مدينة الصدر شرقي بغداد.

هذا وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبرا مفاده باندلاع "اشتباك شديد بقطاع 28 بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد يؤدي الى اصابة مواطن وضابط في وزارة الداخلية".

في غضون ذلك أوضحت قيادة عمليات بغداد في بيان، أنه "بعد ورود معلومات بوجود مشاجرة وإطلاق نار في مدينة الصدر شرقي العاصمة، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك وقوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، والتوجه لمكان الحادث، وتطويقه، تبين وجود مشاجرة بين طرفين بالاسلحة الخفيفة واصابة عدد منهم نتيجة "خلاف عائلي".

ووفقا للبيان، فقد تم نقل المصابين الى المستشفى والتحفظ عليهم وبعد جمع المعلومات والتحري، تم اعتقال اثنين من الجناة. وتسليمها الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وفي حادث آخر أفادت قيادة شرطة بغداد الرصافة، بالقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بقتل مواطن وإصابة آخر.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بعد ورود اخبار بوجود حادث إطلاق نار ضمن منطقة الآمين على الفور توجهت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ(قسم شرطة ومركز شرطة الامين) إلى محل الحادث وتبين مقتل أحد المواطنين وإصابة آخر، حيث قام المتهمون بأطلاق النار على عليهم ولاذوا بالفرار.

وأضاف البيان أنه "تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ليتم التوصل إلى الجناة وعددهم (3) وتحديد مكان تواجدهم ضمن منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة ليتم نصب كمين محكم ادى الى القبض عليهم"، مشيرا إلى أنه تم إيداع المتهمين التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.