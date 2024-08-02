النفط: منظومة معالجة كبس الغاز قللت الانبعاثات الحرارية بأكثر من 2 بالمئة

2024-08-02 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد-واع-حسن الفوازأكدت وزارة النفط ،اليوم الجمعة، افتتاح منظومة معالجة كبس الغاز بعد 40 عاما من التوقف، فيما اشارت الى ان منظومة معالجة كبس الغاز اسهمت في تقليل الانبعاثات الحرارية بنسبة تزيد عن 2‎%‎ .وقال وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج ،باسم محمد خضير لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"الوزارة احتفت بافتتاح منظومة معالجة كبس الغاز والذي كان متوقفا منذ 40 عاما"، مبينا ان"الكوادر الفنية والهندسية اثبت قدرتها العلمية والفنية في تأهيل تلك المشاريع واصبحت تضاهي القدرات العالمية".واضاف خضير،انه "ستتم الاستفادة من مشروع المنظومة لاستثمار الغاز بحدود 20 مليون قدم مكعب قياسي، اضافة الى الفائدة البيئية بخفض نسبة الكاربون وغاز الميثان بالجو"، مؤكدا ان"هذه الانجازات اسهمت في تقليل الانبعاثات الحرارية بنسبة تزيد عن 2‎%‎ وحسب النسبة المقررة على العراق في مؤتمر باريس للمناخ لغرض تقليل الانبعاثات حتى عام 2030 وهذا يعتبر انجازا متميزا للبلاد من حيث كمية الانبعاثات وسرعة الانجاز".واكد، ان"الوزارة حققت خطط البرنامج الحكومي في مجال استثمار الغاز، حيث اطلقت فعالية التنافس لجولتين هما ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة وبحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء"، لافتا الى ان"عدد المشاريع الكلي للوزارة بلغ 29 مشروعا تمت احالة 13 منها".وأكد أن "الوزارة حريصة من خلال ادارتها على التوزيع الجغرافي لتلك المشاريع وشملت جميع محافظات البلاد للاسهام في تحقيق الامن والازدهار الاقتصادي".واشار الى ان"شركة نفط الوسط حازت على 6 من المشاريع اعلاه"، مشددا على ان"الوزارة ماضية للاستثمار الامثل للموارد الهيدروكربونية وتعويض الخزين المستنزف من النفط والغاز ،اضافة الى احتياطيات جديدة من خلال اكتشاف الحقول والتراكيب النفطية والغازية ،حيث دعمت النشاط الاستكشافي لاستكشاف الحقول التراكيب والتي تليها مرحلة التطوير والانتاج" .