2024-08-02 16:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تواصل أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم، تجديد تعاقداتها واستقطاب لاعبينجدد لتمثيلها في الموسم المقبل 2024-2025.

ووقعنادي الزوراء مع اللاعب إبراهيم غازي قادماً من فريق الحدود لموسم واحد، وكذلك مع اللاعبكرار قادماً من نادي الطلبة لتمثيل النوارس لموسم واحد أيضاً، كما وقع ظهير يسارمنتخب شباب العراق سجاد محمد على كشوفات نادي الزوراء لموسم واحد.

بينماجدد حارس مرمى المنتخب العراقي وحامي عرين "النوارس" جلال حسن "القطالأبيض" مع الزوراء للموسم الثامن على التوالي، وأيضاً جددت الإدارة عقدها معالمدافع ميثم جبار لموسم آخر.

فيماأعلن نادي نوروز عن تعاقده مع كل من المهاجم هاوكار جمال، واللاعب إبراهيم محمد،قادمان من نادي البيشمركة.

كماتعاقد النادي مع الحارس عماد عيسى قادماً من نادي زاخو، ومع ظهير أيمن هه‌نگاومحمد قادماً من نادي زاخو كذلك، في حين جدد تعاقده مع اللاعب مروان حسين لتمثيلالفريق في الموسم الكروي المقبل.

وجدداللاعب حميد علي ديمبلي الولاء لفريق نادي الميناء.

فيحين وقع لاعبا منتخب الشباب مؤمل محمود وعلي كريم على كشوفات نادي الكهرباء.

بينماجدد اللاعب منتظر رحيم ولاءه لنادي الكرمة لموسم واحد، وكذلك اتفق نادي الكرمة معالحارس محمد حميد لموسم واحد، بينما تعاقد مع التونسي ناجحالفرجاني لموسم واحد.