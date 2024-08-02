2024-08-02 16:12:07 - المصدر: منصة إيشان

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية وقطعت علاقاتها معها، مطالباً الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف دبلوماسي من الدول “المطبّعة” مع إسرائيل. وقال الصدر في تغريدة على حسابه في منصة “X”، تابعتها “إيشان” إنه “كخطوة أولى: أطالب الدول العربية والإسلامية المطبعة مع العدو الصهيوني بغلق السفارة […]

ظهرت المقالة الصدر يدعو الدول “المطبّعة” لمقاطعة “العدو الصهيوني” أو اتخاذ اللازم معها دبلوماسياً من قبل العراق أولاً على ايشان.