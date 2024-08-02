الدفاع المدني يخمد حريقا بخزانات تحمل النفط الأسود جنوب بغداد

2024-08-02 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن إخماد حريق اندلع بخزانات تحمل النفط الأسود بمعمل للفلانكوت جنوب بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن فرقها "أخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل ثلاث خزانات بسعة (120) ألف لتر من النفط الأسود داخل معمل لصناعة الفلانكوت مخالف لتعليمات السلامة في منطقة النهروان جنوب بغداد بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك".

وأضافت، أن فرقها "استنفرت ودفعت بعجلات الإطفاء التخصصية والساندة مع زج معدات الإنقاذ الثقيل ومنها الشفلات لطمر الوقود النفطي المنسكب بالتراب بالتزامن مع استخدام مادة الرغوة لتعجيل السيطرة والإخماد والتبريد وتحجيم الخسائر الناتجة عن الحادث".

وأشارت الى أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين من أصحاب المعمل الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية بتوفير إجراء السلامة".