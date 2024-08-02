بضغط من رئيس الوزراء.. موعد جديد لجلسة مجلس محافظة كركوك

2024-08-02 16:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، عن الموعد الجديد لجلسة مجلس محافظة كركوك لتسمية المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما بضغط من رئيس مجلس الوزراء.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد حسم ملف ديالى، يضغط رئيس الوزراء لاستكمال ملف كركوك، ولن يطول الأمر أكثر من أيام".

وأضاف، إن "مجلس محافظة كركوك سيجتمع خلال الأيام المقبلة ولن تتأخر الجلسة أكثر من 72 القادمة، وهنالك اتفاق على تدوير منصب المحافظ بين الكرد والعرب".

وأشار إلى أن "توزيع المناصب الأخرى سيكون بواقع نائب رئيس مجلس المحافظة للتركمان ونواب المحافظ واحد للتركمان الشيعة وآخر للحزب الديمقراطي الكردستاني".

وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له في 11 تموز الجاري برئاسة راكان سعيد الجبوري، الذي تم إعفاؤه من منصبه كمحافظ لبلوغه السن القانونية للتقاعد، ليعود إلى عضوية المجلس ويكون رئيساً بالسن كونه أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً.

وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في الجلسة، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقين رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.