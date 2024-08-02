اليونايتد يستعين بوكيلة اعمال هالاند لحسم صفقة مغربية

2024-08-02 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، عن استعانة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بوكيلة أعمال إرلينغ هالاند من أجل حسم صفقة مغربية هذا الصيف.

وقال رومانو في تدوينة على منصة "اكس"، إن "إدارة اليونايتد تواصل العمل حاليا على إتمام صفقتي ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي ثنائي بايرن ميونخ"، مبينا أن "العملاق الإنجليزي يتفاوض مع وكيل واحد لإتمام الصفقتين، وهي رافاييلا بيمينتا وكيلة أعمال النجم النرويجي هالاند".

وأضاف أن "مزراوي ودي ليخت اتفقا مع مانشستر يونايتد، على توقيع عقد لمدة 5 أعوام"، مبينا أن "نصير مزراوي سينضم لصفوف مانشستر يونايتد، بمجرد الاستغناء عن آرون وان بيساكا".

ولفت رومانو إلى أن "مانشستر يونايتد يريد ضم النجم المغربي، لإجادته اللعب في مركز الظهير الأيسر أيضًا عند الحاجة إليه".

المصدر: وكالات