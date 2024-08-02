تم افتتاح 16% منها حتى الان.. "صورة جديدة" لبغداد بعد انتهاء مشاريع الاختناقات

2024-08-02 16:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، اليوم الجمعة، ان العمران والبناء والتطوير في العاصمة العراقية بغداد واضح جداً، وسوف تظهر بغداد بصورة جديدة.

وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي لـ "بغداد اليوم" ان "حملة الاعمار والتطوير وتحسن الخدمات واضحة جدا في العاصمة بغداد خاصة وهناك اهتمام حكومي كبير بهذا الملف والموطن اصبح يلمس هذا الواقع الخدمي المتطور الذي كان يفقده خلال السنوات الماضية ".

وبينت المكصوصي ان "بعد انتهاء مشاريع فك الاختناقات المرورية سوف تظهر الصورة الجميلة الجديدة للعاصمة بغداد وسوف يظهر فيها ملامح التطوير والبناء بشكل اكبر واوضح، وهذا بسبب وجود نية حكومية صادقة بتقديم افضل الخدمات للمواطنين".





وتم افتتاح 6 مشاريع حتى الان من مشاريع الحزمة الاولى لفك الاختناقات وتبقى اكثر من 6 الى 7 مشاريع اخرى من المؤمل ان يتم افتتاحها جميعا حتى نهاية العام الحالي 2024، فيما تنتظر بغداد 20 مشروعا اخر ضمن الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات.





من جانبها، اكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، ان العاصمة العراقية بغداد ستكون قبلة للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو اللجنة محمد الزيادي لـ"بغداد اليوم" ان "الاستقرار الامني وكذلك الاقتصادي والسياسي في العاصمة بغداد سيجعلها قبلة للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، خاصة وان هناك فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين الأجانب وغيرهم ".

واضاف الزيادي ان "العراق سيشهد نموا كبيرا وتطورا اقتصاديا كبيرا بسبب الاستثمارات الأجنبية المقبلة التي سوف تنعكس بشكل إيجابي على عموم الواقع الاقتصادي خاصة بقضية تشغيل الايادي العاملة المحلية".