خبأتها بمنطقة "حساسة".. اعتقال امرأة حاولت إدخال شرائح اتصال لسجن جنوبي العراق

2024-08-02 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر مطلع في ذي قار، يوم الجمعة، عن الإطاحة بامرأة حاولت إدخال شرائح اتصالهاتفي إلى سجن الناصرية المركزي جنوب غربي المحافظة.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة نسائية من إدارة تفتيش سجن الناصرية المركزي(الحوت) أوقفت زوجة المتهم الأول بتفجير سيطرة فدك غربي الناصرية قبل عدة سنوات،والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح بعدما حاولت إدخال 20 شريحة هاتف نقاللداخل السجن بوضعها داخل منطقة حساسة في جسدها".

وبينالمصدر، أنه "تم اعتقال المرأة المعتقلة وإحالتها للجهات التحقيقية المختصةلاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".