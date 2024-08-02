2024-08-02 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت دائرة الأسواق المركزية التابعة الى وزارة التجارة اليوم الجمعة ، عن قرب افتتاح عدد من مواقعها بدءاً من آب الجاري، وفيما بينت إنها ستعمل وفق ما يعرف بالسوق المفتوح وبالشراكة مع القطاع الخاص، أكدت أن أسعارها ستكون مدعومة بنسبة 20%.وقالت مدير عام دائرة الأسواق المركزية زهرة الكيلاني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الأسواق المركزية في جانبي الكرخ والرصافة تحتوي على جميع السلع الاستهلاكية التي تخدم الأسرة العراقية"، مبينة أن"موقعي حي العامل والصالحية سيفتتحان في شهر آب الجاري ثم يليهما افتتاح موقع الشعب ثم المواقع الأخرى".وأضافت، أن "الأسواق تحتوي على المواد الغذائية كافة كاللحوم والخضار والفواكهه بالإضافة الى المواد الكهربائية والمنزلية والصيدليات بالإضافة الى محال الأجهزة اللوحية والإكسسوارات".وأشارت الكيلاني الى أن "أسعار المواد في الأسواق المركزية مدعومة بنسبة 20 % أقل من السوق المحلية وسيتم التسوق عبر الدفع الالكتروني او عبر الدفاتر الورقية".وبينت أن "وزارة التجارة تترقب افتتاح هذه الأسواق في المحافظات ايضا وفي الوقت الحالي تم التركيز على العاصمة بغداد"، منوهة الى أن "أسواق مدينة الصدر، المنصور، المستنصرية، العدل، الرشيد ذات طابع تجاري".وأوضحت الكيلاني أن "وزارة التجارة تشرف على هذه الأسواق ومتابعتها ومراقبتها عبر مراكزها التسويقية (الهايبر ماركت)".