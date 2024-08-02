2024-08-02 17:48:07 - المصدر: منصة إيشان

دخلت منطقة الشرق الأوسط، مرحلة جديدة من التوتر بين الدول، خاصة بعد دعوة فرنسا رعاياها إلى مغادرة إيران، وتحذيرات الولايات المتحدة من تهديدات طهران وحركة أنصار الله. وقال مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لفوكس نيوز: “ما زلنا نفحص المعلومات الاستخبارية مع نظرائنا الإسرائيليين ونأخذ تهديدات مرشد إيران بجدية” وأضاف كيربي: […]

ظهرت المقالة فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة إيران وأمريكا “حذرة” من تهديد المرشد أولاً على ايشان.