السليمانية تخشى من "خلافات انتخابية" خارجية هدفها تقليص أصوات اليكتي

2024-08-02 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-السليمانية

علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، على احتمالية تأثر محافظة السليمانية بالصراع السياسي الحاصل قبيل الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان.

وقال سورجي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني الكردستاني لديه مساحة كبيرة وفسحة من الحرية والديمقراطية، لذلك نرى أغلب الأحزاب والكتل الجديدة والحركات تظهر في السليمانية".

وأضاف أن "السليمانية لن تتأثر بالخلافات القائمة، ونحن نعرف من يقف خلفها ويمول بعض الحركات ويدعمها إعلاميا، لغرض تأجيج الوضع في المدينة، ولكن السليمانية ستبقى صامدة، رغم ما تتعرض له من ظلم وإقصاء وتهميش في الجوانب المالية والإدارية".

وأشار إلى أن "أطرافا سياسية متنفذة تدعم هذه الحركات السياسية بهدف تقليل أصوات الاتحاد الوطني وعدد مقاعده في انتخابات برلمان كردستان، ولكننا لن نتأثر بهذا الأمر إطلاقا".

وكان محافظ السليمانية هفال أبو بكر قد أكد في وقت سابق، أن المحافظة تشهد استقرار أمنيا لا نظير لها في المحافظات العراقية الأخرى، محذرا من زج الملف الأمني بالدعايات الانتخابية.

وقال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي إن “محافظة السليمانية من أكثر المحافظات العراقية أمنا واستقرارا”، مبينا أن”الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا جرائم فردية لا تقف خلفها المؤسسات الحكومية أو الحزبية مطلقا”.