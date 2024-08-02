خلال تموز.. إنتاج أوبك من النفط يرتفع بفعل إمدادات السعودية

2024-08-02 18:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرةللبترول (أوبك) من النفط، يوم الجمعة، خلال شهر تموز/يوليو بفعل انتعاش إمداداتالسعودية وزيادات طفيفة في أماكن أخرى، مما حد من تأثير التخفيضات الطوعيةالمستمرة للإمدادات من أعضاء آخرين وتحالف أوبك+ الأوسع.

وأظهر مسح أجرته وكالة رويترز، الذي استند إلىبيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بصناعة النفط أن أوبك ضخت 26.70 مليون برميليوميا الشهر الماضي، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن يونيو/حزيران.

وتأتي هذه الزيادة على الرغم من إبقاء تحالفأوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، على معظم تخفيضات الإنتاج حتى نهايةعام 2025 لدعم السوق في مواجهة النمو الفاتر للطلب وارتفاع أسعار الفائدة وزيادةالإنتاج الأميركي.

وأبقى اجتماع لكبار وزراء أوبك+ أمس الخميس علىسياسة إنتاج النفط دون تغيير بما في ذلك خطة للبدء في التراجع عن شريحة من تخفيضاتالإنتاج بداية من أكتوبر، كما أكد الوزراء أن هذه الزيادة يمكن إيقافها مؤقتا أوالتراجع عنها إذا لزم الأمر.

وخلص المسح إلى أن السعودية قدمت أكبر دفعةللإمدادات الشهر الماضي بواقع 70 ألف برميل يوميا، مع انتعاش الصادرات مقارنة معيونيو عندما كانت أقل من المتوقع. ووصل الإنتاج إلى تسعة ملايين برميل يوميا فييوليو وهو قريب من هدف المملكة.

وأظهر المسح أن نيجيريا سجلت أكبر انخفاض بواقع30 ألف برميل يوميا، مع تراجع الصادرات على أساس شهري.



