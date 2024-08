2024-08-02 18:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تمكنت فرق الدفاع المدني في ذي قار من السيطرة على حريق كبير التهم أجزاء كبيرة من أربعة بساتين في منطقة الفضلية. وأوضح مدير الدفاع المدني في ذي قار العميد أحمد حسين، لشبكة أخبار الناصرية، أن فرقتين من الدفاع المدني تمكنتا من إخماد الحريق الذي اندلع بسبب الرياح العالية...

