وزير الكهرباء يعلن نصب 70 محولة لتوفير طاقة مستمرة لمواكب خدمة الزائرين

2024-08-02 19:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، عن نصب 70 محولة لتوفير طاقة مستمرة لمواكب خدمة الزائرين، فيما تابع أعمال الصيانة الجارية لطرق الزائرين في محافظة النجف الأشرف استعدادا لزيارة الأربعين.

وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل أشرف ميدانيا على نصب ٧٠ محولة جديدة وأسلاك ذات جودة عالية؛ لضمان توفير إمدادات مستقرة من الطاقة لمواكب خدمة الزائرين".

وأضاف البيان، أن "الوزير اطلع على جهود الفرق العاملة لتركيب أنظمة إنارة حديثة على امتداد مسارات الزائرين".

وأشاد، بـ "التقدم الملحوظ في الأعمال منذ زيارته الأخيرة"، موجهاً، بـ "تكثيف الجهود لإنجاح موسم الزيارة".