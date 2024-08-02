2024-08-02 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، عن تحول عين الأسد في محافظة الانبار الى قاعدة اشباح تحسباً لاستهدافها من الفصائل العراقية، مبينة أن المسيرات الامريكية تحلق فوقها على مدار الساعة.

وقالت المصادر في حديث إن "متابعة الوضع القتالي في قاعدة عين الاسد غرب العراق والتي تتمركز في الجزء الاهم منها القوات الامريكية تشير الى انها في تصاعد مستمر خاصة وان نشاط المسيرات فوق القاعدة ومقترباتها اخذ الازدياد بشكل واضح في الساعات 24 الماضية على نحو انها لا تهدا ونادرا ما تختفي عن الاجواء وهي مسموعة من خلال اصواتها".

واضاف ان "الحركة في قاعدة عين الاسد شبه معدومة وكأنها مدينة اشباح في إجراءات وقائية مشددة على التحركات تحسبا لأي طارئ"، لافتا الى ان "اجواء القاعدة شبه مغلقة والدفاعات الجوية في اعلى درجات الاستنفار".

واشار المصدر الى ان "كل المشاهد تشير الى ان القاعدة مستهدفة لامحالة ولكن لا يعرف التوقيت الدقيق لكن في كل الاحوال كل التحركات والانشطة في عين الاسد مختلفة خاصة وان مستوى التهديدات لاستهدافها بات ليس مجرد معلومات بان حقيقة تتعامل معها القوات لموجودة على الارض".

وتأتي هذه الخطوة بعد اقدام الطيران الأمريكي المسير على استهداف قوات الحشد الشعبي في جرف الصخر شمالي بابل، قبل أيام، ما أدى الى استشهاد أربعة عناصر واصابة آخرين، في الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة واسرائيل الى ضربات انتقامية ايرانية بمساندة فصائل محور المقاومة في اليمن ولبنان والعراق وسوريا.