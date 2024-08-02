غازي فهد مدربا لفريق الكرمة في دوري نجوم العراق

2024-08-02 19:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/‏ سمّت الهيئة الإدارية لنادي الكرمة من الانبار، يوم الجمعة، المتأهل حديثا إلى دوري نجوم العراق مدرب جديدا لفريق الكروي

وقد تمت تسمية غازي فهد رسميا مدرباً لفريق نادي الكرمة في منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025.

وجاء تأهل الكرمة لدوري النجوم بعد فوزه على نظيره الرمادي بنتيجة 2-0 ليضمن تأهله لدوري النجوم الموسم المقبل.

يذكر أن المدرب العراقي غازي فهد، كان قد قاد فريق اتحاد كلباء الإماراتي الموسم الماضي.