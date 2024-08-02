الأنبار تنفذ حملة واسعة لكري الفرات والمبازل وإيصال المياه لمدن المحافظة

2024-08-02 19:42:01 - المصدر: واع

الأنبار- واع -أحمد الدليميأعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن حملة واسعة لكري نهر الفرات وشبكات المبازل وتنفيذ مشاريع الإسالة لضمان إيصال المياه لجميع المحافظة.وقال مدير الموارد المائية في المحافظة جمال عودة سمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" ملاكات مديرية الموارد المائية إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية وبالتعاون مع الهيئة العامة ودائرة كري الانهر في الرمادي، أطلقت حملة كري لنهر الفرات وكذلك وإكمال تنفيذ شبكات اسالة الماء لضمان إيصالها الى ممصات المياه وضمان عدم انقطاعه عن المواطنين وتجهيزها بالكامل لمدة 24 ساعة".وأضاف، أن"دائرة صيانة مشاريع ري وبزل في الأنبار باشرت بحملة واسعة لكري شبكة المبازل كذلك في مناطق الجزيرة وجزيرة الرمادي وجزيرة الخالديه ،مبينا أن" المرحلة الأولى والثانية والثالثة بدأت من منطقة ابوطيبان الى مناطق طوي ويمتد طولها لأكثر من 1000 كيلو متر طول حيث انتشرت الآليات التابعة الى إدارة الصيانة وبإشراف مديرية الموارد المائية بتطهيرها سنويا ضمن خطة معدة من قبل وزارة الموارد المائية سنويا".وتابع أن"كوادر دائرة الصيانة تقوم بأعمالها في الشتاء والصيف في الأراضي الزراعية لسحب الأملاح من الأراضي باتجاه المبازل الرئيسية ومن ثم نقلها الى محطات البزل ومن ثم إلى احوض نهر الفرات لتخليص الأراضي من الملوحة الزائدة وتحسين وتقوية التربة ونوعية الإنتاج".