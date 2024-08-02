بعد حسم حكومة ديالى المتأخر 6 أشهر.. جلسة "فندق الرشيد" تنتظر الطعن

2024-08-02 19:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن المرشح لمنصب محافظ ديالى، علي خوام، اليوم الجمعة، (2 اب 2024)، بانه سيقدم طعنا رسمياً في مخرجات جلسة فندق الرشيد بالعاصمة بغداد ليلة أمس التي انتخب فيها المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.

وقال خوام لـ"بغداد اليوم"، ان "جلسة مجلس ديالى في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد تضمنت مخالفات قانونية عدة ابرزها عدم فتح باب الترشيح وابلاغ المرشحين بالموعد والمكان وقراءة السيرة الذاتية وفق ما جاء في قانون ادارة المحافظات الذي حدد آليات انتخاب المحافظ بشكل دقيق".

واضاف، انه "قدم نفسه مرشحا منذ 5 شباط الماضي وهناك اسماء أخرى لكن لم يجر ابلاغه بالجلسة او الطلب لحضوره" مؤكدا "بانه سيقدم الأحد المقبل طلبين الاول الى الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية لايقاف المصادقة على مخرجات الجلسة بالاضافة الى تقديم طعن امام المحكمة الادارية مع تضمينها كل المخالفات القانونية" حسب قوله.

واشار خوام الى، ان "الطعن في جلسة في فندق الرشيد لن تنحصره منه وهناك طعون اخرى ربما ستقدم في الايام المقبلة لكنه سيقدم ما لديه من أدلة حول مخالفات لجلسة التصويت بكل نتائجها".

وكان مجلس محافظة ديالى صوت مساء أمس على اختيار عمر الكروي رئيسا لمجلس المحافظة وعدنان الجاير الشمري لمنصب المحافظ.