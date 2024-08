إحباط محاولة إدخال شرائح اتصال إلى سجن الناصرية عبر زوجة المتهم بتفجير “فدك“

2024-08-02 20:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت السلطات الأمنية في محافظة ذي قار عن إحباط محاولة إدخال شرائح اتصال إلى سجن الناصرية المركزي. وأفادت وسائل إعلام محلية أن المرأة المعتقلة هي زوجة المتهم الأول في تفجير سيطرة فدك، وأنها حاولت إدخال الشرائح بطريقة غير مشروعة. وتجري السلطات الأمنية تحقيقا موسعا للكشف عن ملابسات الحادث،...

