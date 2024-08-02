وزير الكهرباء يوعز بتجهيز فوري لدوائر النقل والتوزيع في النجف الاشرف لضمان استقرار الطاقة

2024-08-02 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، بتجهيز فوري لدوائر النقل والتوزيع في محافظة النجف الأشرف لضمان استقرار الطاقة، فيما أشار إلى ضرورة الاستعداد لزيارة الأربعين.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء أجرى زيارة ألى محافظة النجف الأشرف استعداداً لزيارة الأربعين المباركة و تنفيـذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء"، لافتا الى أن "الوزير ترأس اجتماعاً موسعاً لمسؤولي دوائر النقل والتوزيع ومراكز الصيانة في المدينة للوقوف على واقع التجهيز ومشاكله، ووضع المعالجات الجذرية التي تسمح بتوفير ساعات تجهيز مستقرة ومستدامة".وأضاف، أن "فاضل استمع من مسؤولي الدوائر الفرعية إلى أبرز التحديات التي تواجههم في أعمالهم اليومية، وأصدر توجيهاته بهذا الخصوص لتلافي الإشكالات الحاصلة"، مشيرا الى، "ضرورة الاستعداد لزيارة الأربعين، والتأكيد على ان الحكومة برئاسة السوداني تولي اهتماماً كبيراً لتأمين احتياجات المدينة المقدسة ومواكب الزائرين من الطاقة الكهربائية".ووجه الوزير- بحسب البيان – بـ"تجهيز الدوائر المعنية بالمعدات اللازمة بشكل فوري لضمان استقرار التيار الكهربائي، وإنارة الطرق التي يسلكها الزائرون، وكما يلي :تجهيز متنقلة (١٣٢ /٣٣ ك.ڤ) عدد ١تجهيز متنقلة ( ١٣٢ / ١١ ك.ڤ) عدد ١تجهيز محولات قدرة سعة ( ٣٣ / ١١ ك.ڤ) عدد ٥تجهيز ونصب متنقلة ( ٣٣ / ١١ ك.ڤ) عدد ٣تجهيز قابلو حجم ( ٣ x ٥ ) جهد ( ١١ ك.ڤ) بطـول ٥٧ كمتجهيز قابلو حجم ( ١ x ٤٠٠ ) جهـد ( ٣٣ ك.ڤ ) بطـول ٧٥ كمتجهيز قابلو حجم ( ١ x ١٥٠ ) جهد ( ٤٠٠ ك.ڤ ) بطول ٥٠٠ كمتجهيز قابلو حجم ( ٣ x ١٥٠ ) جهد ( ٣٣ ك.ڤ) بطول ٥٣ كمتجهيز محولات صندوقيه جهد ( ١١ ك. ڤ ) سعة ( ١٠٠٠ ك.ڤ أ) عدد ٥٥تجهيز محولات (E_house) ( ٣٣ / ٠.٤ ك.ڤ) سعة ( ٢٥٠ ك. ڤ أ) عدد ٦تجهيز محولات ( ١١ / ٠.٤ ك.ڤ) سعة ( ٤٠٠ ك.ڤ أ) عدد ٣٥٠تجهيز سلك حجم ( ١٢٠ ملم ) بطـول ٥٠٠ كمتجهيز عمود ضغط عالي عدد ١٩٠٠تجهيز مستلزمات ومعدات لصيانة القابلوات عدد ٩٠٠تجهيز فرع توزيع كهرباء النجف بآليات تخصصية مع سائقيها، وفرق فنية من المحافظات الأخرى وحسب حركة الزائرين".وشدد الوزير في ختام الاجتماع على "ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإنجاح موسم الزيارة المليونية".