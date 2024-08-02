مفوضية حقوق الانسان تنفي وفاة عميد كلية الحاسوب السابق في البصرة

2024-08-02 21:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

نفت مفوضية حقوق الانسان في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، (2 اب 2024)، الأنباء عن وفاة (عماد شعلان الشاوي) عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة في سجنه.

كما نفت إدارة سجن البصرة المركزي هذه الانباء، وقال مدير السجن سليم سالم الخزاعي في تصريح صحفي، ان "الخبر المتداول بهذا الشأن وهمي وعار عن الصحة".

وأكد ان الشاوي، ان "النزيل يقضي فترة عقوبته وهو تحت انظار ادارة السجن، وقد تواصل مع عائلته هاتفيا بعد ان تم تداول هذه الشائعات".

وكانت وزارة التعليم العالي، قررت في 28 آذار الماضي، عن عزل شعلان من الوظيفة، وذلك "لارتكابه فعلا خطيرا منافيا للآداب العامة وسلوكيات الأستاذ الجامعي وثبوت الأفعال المنسوبة إليه وإقراره بها ما يجعل من بقاءه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة".