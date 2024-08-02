العثور على انفاق تحتوي على غرف غربي نينوى

2024-08-02 21:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، ضبط نفقين أثنين تحت الأرض تابعين لعصابات داعش الارهابية غربي نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة عشر وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قاطع المسؤولية وبعد البحث والتفتيش في سلسلة جبال عداية و كاني".

واضافت انه "تم العثور على نفقين أثنين تحت الأرض بطول الأول ( 70 ) متر والثاني ( 40 ) متر وارتفاع متر ونص المتر، حيث كانا يحتويان على غرف داخلية صغيرة مهيأة للسكن وكانت عصابات الإرهاب تستخدمها لخزن الأعتدة والأسلحة والمواد اللوجستية أنذاك، وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي بردم وأغلاق النفقين بالكامل وبشكل".