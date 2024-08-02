المالكي لمحافظ ديالى: المرحلة القادمة تتطلب وقفة جادة لمواجهة كل التحديات

2024-08-02 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمحافظ ديالى الجديد عدنان الشمري، اليوم الجمعة، أن المرحلة القادمة تتطلب وقفة جادة لمواجهة كل التحديات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم محافظ ديالى الجديد عدنان الشمري".وأضاف البيان، أنه "في مستهل اللقاء بارك نوري المالكي نيل عدنان الشمري ثقة أعضاء مجلس المحافظة وانتخابه محافظا لديالى متمنيا له ولأعضاء الحكومة المحلية في ديالى النجاح في مهام عملهم".وتابع البيان، أن "اللقاء ناقش الواقع الخدمي للمحافظة والتشريعات الخاصة بالمحافظة وحاجتها العاجلة الماسة لتطوير واقعها الامني والخدمي".وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون بحسب البيان، أن "المرحلة القادمة تتطلب من جميع الفريق والمواطنين وقفة جادة مع أهالي ديالى لمواجهة كل التحديات الكبيرة التي تعرضت لها ديالى من الإرهاب والإرهابين".ودعا، الى "بذل المزيد من الجهود والتعاون مع القوى السياسية الممثلة في مجلس المحافظة من أجل إقرار التشريعات والتخصيصات المالية ضمن موازنة الحكومة المحلية وتحقيق الخدمة للمواطنين كافة".