2024-08-02 21:18:07 - المصدر: منصة إيشان

ما زالت أزمة كركوك معقّدة، فالمحافظة النفطية المميزة بمكوناتها، لم تشهد اتفاقاً على شخص المحافظ ورئيس المجلس، وتتجه الآن إلى “التدويل”، لكن كرة الحسم ما زالت بيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ويقول أمين حزب الهدف الوطني في كركوك، إسماعيل الحديدي: “لا أعتقد هناك بوادر لتشكيل حكومة كركوك، وهناك طلب لعقد الجلسة، ويُعتقد أن يكون […]

ظهرت المقالة أزمة كركوك.. خلافات تطيل بقاء المحافظة بلا حكومة: الكرة بملعب السوداني أولاً على ايشان.