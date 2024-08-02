وزير الداخلية: خطة لتعزيز التحصينات على المثلث الحدودي مع سوريا والأردن

2024-08-02 21:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، وجود خطة لدعم التحصينات الأمنية جنوبي القائم على المثلث الحدودي مع سوريا والأردن عبر إسناد قيادة قوات الحدود الثانية، فيما أشار إلى إكمال تحصين شمالي القضاء بنسبة 100٪.وقال الشمري- خلال جولته على الشريط الحدودي العراقي السوري وافتتاحه مقر قيادة قوات الحدود المنطقة الثانية في حديثه للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جنوب القائم باتجاه المثلث العراقي الأردني السوري من مسؤولية قيادة قوات الحدود المنطقة الثانية لذلك قاطعها يحتل لدينا أهمية عالية".وأضاف، "لدينا خطة ومشاريع لتقوية التحصينات في هذه المنطقة، وبالنسبة للجزء الشمالي من القائم فإنه أصبح محصنا بشكل كامل بواسطة خندق وكتل كونكريتية".وتابع، "سيكون هناك إسناد كبير لهذه القيادة من خلال دعم التحصينات والتحكيمات الموجودة على طول الشريط الحدودي، وهذه الحدود يجب أن تكون محكمة بنسبة 100٪؛ لمنع التسلل وتهريب المخدرات والأسلحة لتكون مؤمنة بشكل كامل".