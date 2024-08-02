الولايات المتحدة تمدد إعفاء التعاملات مع بورصة موسكو

2024-08-02 22:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعمددت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، الترخيص للتعاملات مع بورصة موسكو، حتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إلى أن "جميع المعاملات المحظورة مع بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني ومركز الإيداع الوطني للتسويات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 مسموح بها حتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".وفي مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية "حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حيث شملت القيود بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني ومركز الإيداع الوطني للتسويات".وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية موعد "13 أغسطس/ آب 2024 لإجراء جميع التسويات مع الكيانات الثلاثة".