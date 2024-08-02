فليك يمنح فرصة البقاء إلى طريد تشافي

2024-08-02 22:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعذكر تقرير صحفي إسباني، أن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، قرر منح الفرصة إلى طريد المدرب السابق تشافي هيرنانديز.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن" فليك يقدر المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت، وينوي منحه فرصة للبقاء مع الفريق".وأضافت الصحيفة، "بعد عامين من الإعارة إلى توتنهام وأستون فيلا، ومحاولات بشأن نقله إلى السعودية، فإن لينجليت قد يصبح أحد مدافعي برشلونة في الموسم الجديد".وقدم المدافع الفرنسي، أداء جيدًا في بداية الموسم التحضيري للبارسا ضد مانشستر سيتي.وتم ربط لينجليت بالرحيل إلى أتلتيكو مدريد، الذي يريد تعويض رحيل هيرموسو، لكن العائق الأكبر هو راتب اللاعب المرتفع.