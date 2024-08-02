البنتاغون يكشف أسباب قصف جرف الصخر

2024-08-02 22:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يومالجمعة، عن تفاصيل الضربة التي وجهتها لمقر تابع للحشد الشعبي في ناحية جرف الصخرشمالي محافظة بابل العراقية.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلالمؤتمر صحفي، نقلته قناة الحرة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الضربة كانتدفاعية، وجرى تنفيذها بعد رصد هجوم على وشك الوقوع".

وأضافت سينغ، أن "الولايات المتحدة لن تتردد فياتخاذ التدابير الدفاعية لضمان سلامة جنودها ومصالحها في العراق والمنطقة".

وأشارت إلى أن "الوزير لويد أوستن كشف عن التغييراتالجارية والمستقبلية في القوات الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن لا يوجد قرار بعدبشأن القدرات الدفاعية المتوقع نشرها".

وأوضحت سينغ، أن "هناك إجراءات إضافية تشمل تغييراتفي وضع القوة الدفاعية الحالية والمستقبلية والتي ستتخذها الوزارة لدعم حلفائها فيالمنطقة"، لافتة إلى ان هذه الخطوة قد تشمل "نشر قوات إضافية في المنطقة".