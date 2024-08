محكمة القضاء الإداري تلغي قرارا يقضي بنقل احد اطباء مستشفى الناصرية للقلب

2024-08-02 22:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بإلغاء قرار سابق صادر عن دائرة صحة ذي قار بنقل الدكتور ظافر عودة سلطان من مستشفى الناصرية للقلب في شهر آذار الماضي. وبحسب وثيقة اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية فقد جاء القرار بناءً على دعوى قدمها سلطان ضد نقله من المستشفى، معتبرا أن...

