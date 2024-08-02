2024-08-02 22:36:06 - المصدر: منصة إيشان

قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ان ايران والصين يمتلكان طاقات هائلة للتعاون المشترك مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين مسؤولي البلدين على وجه السرعة لا سيما استكمال مبادرة “الحزام والطريق” وخطة الـ 25 عاما للتعاون المشترك. وقال بزشكيان خلال استقبال للمبعوث الخاص للرئيس الصيني بنغ تشينغ هوا، إن “بكين شريك استراتيجي في السياسة الخارجية […]

ظهرت المقالة الرئيس الإيراني يدعو الصين إلى استكمال مبادرة “الحزام والطريق” أولاً على ايشان.