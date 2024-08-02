2024-08-02 22:36:06 - المصدر: منصة إيشان

نشر موقع “سبوتنيك” الروسي، تقريراً ضمن فيه تصريحات ومواقف عديدة لخبراء ووزراء وسياسيين، تضمنت تحذيرات من ذهاب الغرب نحو صناعة تنظيم إرهابي جديد واستنساخ تجربة تنظيم داعش، في الشرق الأوسط، في حال عدم اندلاع الحرب الإقليمية. ويرى الخبراء أن استمرار وتيرة التوترات وتصاعدها تدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية، وتنذر بسنوات صعبة من التعقيدات الأمنية، وما […]

ظهرت المقالة لتشتيت الأنظار عن فلسطين.. خبراء: الغرب يستعد لإطلاق “مخططه الجديد” قرب العراق وسوريا أولاً على ايشان.