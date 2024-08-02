مجيد: الحكومة تعمل بـ 5 اتجاهات لتغطية حاجة البلد الكلية من المدارس

2024-08-02 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الجمعة، حاجة العراق إلى 12 ألف مدرسة لسد النقص الحاصل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بـ 5 اتجاهات لتحقيق هذا الهدف وتحقق تقدما مستمرا.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة تعمل بـ 5 اتجاهات في ملف المدارس وإنهاء الاكتظاظ والدوام المزدوج"، لافتا الى أن "الاتجاه الاول يتمثل بمشروع الأبنية المدرسية النموذجية والذي أنجز منه حتى الآن 330 مدرسة في عموم العراق بسعة 12-24 صفا".وأضاف، أنه "من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من هذا المشروع خلال تشرين الثاني المقبل وتسلم ألف مدرسة"، مبينا أن "الاتجاه الثاني هو مشروع وزارة التربية رقم واحد المتلكئ من عام 2012 والذي كان يواجه 9 مشكلات قانونية حلت جميعها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمشروع انجز من خلاله 450 مدرسة".وتابع أن "الاتجاه الثالث هو بناء 1500 مدرسة بمشاركة القطاع الخاص ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية والاتجاه الرابع هو مشاريع تنمية الأقاليم والتي تتضمن كذلك مشاريع لإنشاء المدارس فيما يتضمن الاتجاه الخامس إعادة تأهيل المدارس بما فيها توسعة ما يمكن ووزارة التربية أطلقت عام الأبنية المدرسة وتم إعادة تأهيل نحو ألفي مدرسة وهذه المشاريع تهدف الى إنهاء ظاهرة الاكتظاظ والدوام المزدوج".وأشار الى أن "العراق يحتاج الى 12 ألف مدرسة وفق أرقام وزارتي التربية والتخطيط لإنهاء الاكتظاظ الحاصل ومشاريع الحكومة لتحقيق هذا الهدف في تقدم مستمر".ولفت مجيد الى أن "مشروع الأبنية المدرسة النموذجية يتضمن إنجاز 8 آلاف مدرسة بثلاث مراحل"، مبينا أن "المرحلة الأولى تتضمن ألف مدرسة وبانتظار المباشرة بالمرحلة الثانية والتي تتضمن 3 آلاف مدرسة".