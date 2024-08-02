العراقي طه حسين في المجموعة الرابعة ضمن سباق ركض 100 متر في أولمبياد باريس

2024-08-02 22:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وضعت قرعة سباق ركض 100 متر في دورة الألعاب الأولمبية في باريس العداء العراقي طه حسين في المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن تبدأ تلك المنافسات عند الساعة الحادية عشرة وست وخمسين دقيقة من صباح يوم غد السبت على ستاد دو فرانس.

وسيخوض العداء العراقي المنافسات الى جانب سبعة عدائين هم كريستوفر بورزور من هاييتي، وهاشم معروفو من جزر القمر، وماركوس سانتوس من أنغولا، وعبد الله أدم من جزر المالديف، وشون جيل من بليز، وأحمد السباعي من ليبيا، وجيمس سكوت من ميكرونيسيا.

ويشارك في التصفيات الأولية 48 عداءً، تم توزيعهم بين ست مجموعات، وبواقع ثمانية رياضيين في كل مجموعة، على أن يتأهل رياضيان إثنان من كل مجموعة مع أفضل أربعة رياضيين خاسرين الى المرحلة الثانية من التصفيات الخاصة بسباق ركض 100 متر.