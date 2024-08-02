زواج صيني يفاجئ جماهير أولمبياد باريس (فيديو)

2024-08-02 22:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كانت الصينية هونغ يا تشونغ الفائزة بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة قد نزلت للتو من على منصة التتويج، عندما انحنى ليو يوتشين زميلها في الفريق، والفائز بالميدالية الفضية في منافسات الزوجي للرجال في أولمبياد طوكيو، على ركبة واحدة وطلب الزواج منها على هامش منافسات أولمبياد باريس، الجمعة.

وبدت هونغ، التي فازت أيضا بالميدالية الفضية في الزوجي المختلط مع تشينغ في طوكيو، في حالة من الصدمة عندما هتف المتفرجون بقوة، قبل أن تبتسم بخجل وتقبل خاتم ليو، الذي يحتوي على ماسة كبيرة الحجم لمعت عن قرب في وقت لاحق خلال مؤتمر صحفي.

وقالت هونغ وهي تبتسم: "كان العرض مفاجئا للغاية لأنني كنت أستعد للمباراة"، مضيفة وهي ضاحكة: "الخاتم يناسب إصبعي بشكل جيد للغاية".

وتغلبت هونغ وزميلها في الزوجي المختلط تشينغ سيوي على الثنائي الكوري الجنوبي المؤلف من كيم وون-هو وجيونغ نا إيون بنتيجة 21-8 و21-11 ليفوزا بالمباراة النهائية لمنافسات الزوجي المختلط في كرة الريشة في ملعب بورت دو لا شابيل.

وتوجه المشجعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إعجابهم بهذا العرض، حيث كتب أحدهم على موقع "ويبو": "يمكن الآن أن يتضمن حصر الميداليات هذا العام خاتما من الألماس".

وكتب آخر: "لم يفز ليو يوتشين بالميدالية الذهبية الأولمبية، لكنه تغلب على إحدى الفائزات بالميدالية الذهبية الأولمبية".

ولا تعد خطوبة ليو وهونغ هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض الزواج على لاعبة أولمبية صينية بعد انتهاء مشاركتها في مباراة.

ففي ريو، كانت متسابقة الغطس هي زي قد حصلت للتو على الميدالية الفضية في مسابقة القفز من المنصة المتحركة من ارتفاع ثلاثة أمتار للسيدات، عندما طلب منها تشين كاي صديقها وزميلها الحائز على ميدالية في الغطس الزواج.