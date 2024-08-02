الانتاج المحلي يسد 80% من الحاجة.. لماذا لا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي بالدجاج؟

2024-08-02 23:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير في الشأن الاقتصادي، ناصر الكناني، اليوم الجمعة، (2 اب 2024)، اسباب عدم وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي بالدجاج المحلي واستمرار الاستيراد.

وقال الكناني لـ "بغداد اليوم"، ان "الدجاج المحلي يسد حاجة السوق بما يقارب 80%، وباقي حاجة السوق تسد من خلال الاستيراد وهذا بسبب زيادة الطلب على الدجاج من قبل المواطنين وعدم سد حاجته بالدجاج المحلي ولهذا يجب ان يبقى الاستيراد حتى لا يتم رفع أسعاره بشكل كبير بسبب زيادة الطلب عليه".

وأضاف، ان "وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي بالدجاج يتطلب دعم الحكومة لقطاع الدواجن خاصة القطاع الأهلي".

وتابع الكناني "كما يجب ان يكون هناك قطاع للدواجن فعال حكومي يكون منافسا حقيقيا للقطاع الاهلي فهذا الأمر سيوقف الاستيراد كما سيكون هناك انخفاض في الأسعار خاصة ان الأسعار الحكومية ستكون مدعومة".

يشار الى ان العراق جاء ضمن العشرة الأوائل باستيراد لحوم الدجاج لاسيما البرازيل، مع توسع بنسبة 184% عن سنة 2022، حيث وصلت إلى 137.6 ألف طن، وفقاً لرئيس الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني" مبيناً، أن "ازدياد صادرات البرازيل إلى العراق يعود لانخفاض الإنتاج والتصدير الدجاج في تركيا.