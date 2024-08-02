كتلتان من كركوك تلتقي السوداني في بغداد لحسم معضلة المحافظ الجديد

2024-08-02 23:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني فيمجلس محافظة كركوك، ريبوار طه، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،سيلتقي الكتلة ومعها كتلة بابلبون، غدًا السبت، ضمن سلسلة لقاءاته مع الكتلالسياسية الفائزة في مجلس المحافظة.

وقال طه، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "لقاء أعضاءالكتلة الكورية المتمثلة بالاتحاد الوطني الكوردستاني وكتلة بابليون في مجلسمحافظة كركوك، تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الوزراء"، مردفاً:"نحن نثمن دوره المهم في عقد هذه الاجتماعات التي تعطي أهمية لاستمراراستكمال إجراءات تشكيل حكومة كركوك، وتقاسم السلطة بالمحافظة".

وأضاف أن "أعضاء الاتحاد الوطني الكوردستانيوبابليون معها، سوف يلتقون عصر السبت رئيس الوزراء في العاصمة بغداد، وسيكونالحوار مخصصاً لموضوع تشكيل إدارة كركوك واستكمال الحورات للوصول إلى صيغة توافقيةترضي جميع الكتل الفائزة في مجلس المحافظة".

هذا ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني اجتماعاً مع اعضاء الكتل الكورية في مجلس محافظة كركوك ويناقش معهممجموعة مواضيع بينها موضوع تشكيل ادارة المحافظة وتقاسم السلطة، بحسب مصدر مطلع.

وكان عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، قد أعلن في وقتسابق من اليوم الجمعة، عن المضي في تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات المحددة لها وخاصةبعد انفراج أزمة ديالى وإعلان تسمية رئيس لمجلسها محافظها.

وقررت كتلتا "بابليون" و"تحالف كركوكقوتنا وإرادتنا"، أمس الخميس، تأجيل جلسة مجلس محافظة كركوك التي كان مقررانعقادها اليوم، إلى مطلع الأسبوع المقبل وذلك استجابة لطلب رئيس مجلس الوزراءمحمد شياع السوداني.

وكان من المؤمل أن يعقد مجلس محافظة كركوك أمس الخميساجتماعه الثاني لانتخاب رئيس مجلس المحافظة وفتح باب الترشيح لمنصب المحافظة، وسطاستمرار الخلافات وعدم التوصل إلى صيغة توافقية مشتركة بين الكتل لحسم المنصبين.

وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في جلسة عقد يوم 11 تموزالماضي، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطيالكوردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة،والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلاأن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقينرهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.