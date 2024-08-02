ملخص طقس العراق للايام القادمة.. وقائمة بحرارة المحافظات غدا

2024-08-02 23:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع مختصون من خلال تتبع خرائط الطقس، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، ضعف تأثير المرتفع الجوي المداري ليكون الطقس في المناطق كافة مشمسا وحارا نسبيا.

ومن المتوقع ان تسجل محافظات العراق غدا السبت درجات حرارة مقاربة لما سجل هذا اليوم ومن المتوقع ان تسجل:

دهوك 40

الموصل 44

أربيل 43

كركوك 43

السليمانية 38

صلاح الدين 44

ديالى 45

الأنبار 43

بغداد 44

بابل 44

كربلاء 43

النجف 43

الديوانية 44

واسط 45

السماوة 44

ذي قار 45

ميسان 45

البصرة 45

وحسب التنبؤات القريبة لا يتوقع تسجيل ارتفاع بدرجات الحرارة طيلة الأسبوع المقبل وتسجل عموم المدن درجات اقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من السنة وهناك تذبذب ما بين انخفاض وارتفاع طفيفين خاصة في المنطقة الجنوبية.

كما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من 10 الى 20 كم تنشط أحيانا الى 40 كم بمناطق الجنوب مع فرص اثارة الغبار الخفيف.







