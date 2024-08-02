مصر تلحق بالمغرب إلى نصف نهائي الأولمبياد

2024-08-02 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، مساء اليوم الجمعة، (2 اب 2024)، بعد الفوز على باراجواي بنتيجة ( 5-4 ) بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي لمباراة ربع النهائي.

تقدم منتخب باراجواي لصالح دييجو جوميز في الدقيقة 71 وتعادل إبراهيم عادل في الدقيقة 88.

وأحرز لمنتخب مصر أحمد نبيل "كوكا" ومحمد النني وكريم الدبيس وحسام عبد المجيد وإبراهيم عادل.

وسجل لصالح باراجواي دييجو جوميز ووالتر فييرا وماركوس جوميز وبارجويلا وأضاع مارسيليو بيريز

وتأهل الفراعنة بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي إلى نصف النهائي للمرة الثالثة بعد دورتي 1928 و1964 ولأول مرة منذ 60 عاما.