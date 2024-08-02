خبأتها بمنطقة "حساسة".. اعتقال امرأة حاولت إدخال شرائح اتصال لسجن الحوت

2024-08-02 23:56:02 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





كشف مصدر مطلع في ذي قار، يوم الجمعة، عن الإطاحة بامرأة حاولت إدخال شرائح اتصال هاتفي إلى سجن الناصرية المركزي جنوب غربي المحافظة.

أفاد المصدر أن "قوة نسائية من إدارة تفتيش سجن الناصرية المركزي (الحوت) أوقفت زوجة المتهم الأول بتفجير سيطرة فدك غربي الناصرية قبل عدة سنوات، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. المرأة حاولت تهريب 20 شريحة هاتف نقال بإخفائها في منطقة حساسة من جسدها".

وأضاف المصدر أنه "تم اعتقال المرأة وإحالتها للجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".



