منتخب شباب العراق يستعد لودية البحرين في البصرة

2024-08-03 00:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرى منتخبُ شباب العراق، يوم الجمعة، الوحدةَ التدريبيّة في ملاعب المدينةِ الرياضيّة في البصرة تحضيراً للمباراةِ الودية أمام نظيره البحريني التي تقام غداً السبت.

وتدخل هذه المباراةُ ضمن استعداداتِ المنتخبين للتصفياتِ الآسيويّة المقبلة، حيث أدّى اللاعبون الوحدةَ التدريبيّة بحماسةٍ كبيرةٍ وتطبيقٍ عالٍ للواجباتِ الدفاعية والهجومية.

يذكر أن منتخبنا للشبابِ يتأهبُ لتصفياتِ كأس آسيا التي تنطلق في 21 من شهر أيلول/ سبتمبر المُقبل في مجموعةٍ تضم إلى جانبه منتخباتَ تايلاند والفلبين بروناي.

ويتأهل بطلُ المجموعة لنهائياتِ كأس آسيا، كما تتأهل أفضلُ خمسة منتخبات تحصلُ على المركز الثاني في تصفياتِ مجاميع القارة إلى النهائياتِ أيضاً.