2024-08-03 00:31:38 - المصدر: منصة إيشان

قال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي، إن “الأجواء العراقية مؤمنة بالكامل، وإن الرحلات الجوية مستمرة من وإلى جميع المطارات العراقية”. ونفى الصافي عبر “إيشان”، وجود أي تعطل بالمطارات العراقية، أو بالرحلات الجوية، مكذبا جميع الإشاعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ظهرت المقالة النقل تؤكد عبر “إيشان” سلامة الأجواء العراقية واستمرار جميع الرحالات من وإلى المطارات أولاً على ايشان.