العرب يضمنون ميدالية تاريخية في أولمبياد باريس

2024-08-03 04:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعضمن العرب ميدالية تاريخية في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس.وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي أولمبياد باريس بعد الفوز على حساب الولايات المتحدة الأمريكية برباعية دون رد في دور الثمانية.وتغلب منتخب مصر على باراجواي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي.ويلعب منتخب المغرب في دور الأربعة مع إسبانيا بينما يلتقي منتخب مصر منافسه فرنسا في نصف النهائي.وتأكد حصول العرب على ميدالية أولمبية على الأقل في منافسات كرة القدم لأول مرة في تاريخ الكرة العربية.وحال حقق منتخب مصر أو المغرب الفوز أو كلا المنتخبين في نصف النهائي سيضمن العرب المنافسة على ميدالية ذهبية في المباراة النهائية.وحال خسارة مصر والمغرب في نصف النهائي يلتقي المنتخبان في مواجهة تحديد الميدالية البرونزية.وربما تشهد أولمبياد باريس أول نهائي عربي في تاريخ منافسات كرة القدم بالأولمبياد حال تأهل مصر والمغرب.