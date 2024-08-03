أنشيلوتي يشيد بتصرف ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو
2024-08-03 08:54:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
اعترف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بأن الميرينجي، سعى خلال السنوات الأخيرة لضم الشباب البارزين.
وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "منذ رحيل كريستيانو رونالدو (2018)، تمكن ريال مدريد من جلب شباب رائعين عامًا بعد الآخر".
وأضاف: "لقد تعاقدنا مع البرازيليين رودريجو، وفينيسيوس، والأوروجواياني فالفيردي، والفرنسي تشواميني، وكامافينجا، والإنجليزي بيلينجهام، والآن مبابي. إنه فريق لا يصدق مع مواهب شابة".
وعن فلسفته في كرة القدم، قال المدرب الإيطالي: "أريد أن يعلم فريقي أنه عندما لا تمتلك الكرة عليك أن تدافع وعندما تملكها عليك الهجوم. الأمر بسيط للغاية".
وتابع: "أحب الفرق التي تهاجم وتدافع جيدًا. أقدم لهم المزيد من المعلومات الدفاعية لأن مفتاح هذا الأمر هو التركيز والتضحية وروح الفريق".
وأكمل: "في الهجوم، عليك أن تأخذ في الاعتبار إبداع اللاعبين وأحاول التكيف مع صفاتهم، لا يهمني إذا كان عليّ أن ألعب 80 دقيقة في نصف ملعبي للدفاع، لكن عليهم القيام بذلك بشكل جيد".
وواصل: "لقد خسرنا مباراة واحدة في الدوري الموسم الماضي، وكان ذلك بعد خسارة كورتوا وميليتاو وألابا. فقدنا 3 لاعبين مهمين ومع ذلك خسرنا مباراة واحدة فقط".
وأتم: "بعد تلك المباراة أدركنا أن لدينا بعض نقاط الضعف في الدفاع وقمنا بالتكيف مع النظام، وأرى أنه في بعض الأحيان تكون الهزيمة فرصة لتعلم كيفية القيام بعملك بشكل أفضل".
المصدر: كورة
اعترف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بأن الميرينجي، سعى خلال السنوات الأخيرة لضم الشباب البارزين.
وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "منذ رحيل كريستيانو رونالدو (2018)، تمكن ريال مدريد من جلب شباب رائعين عامًا بعد الآخر".
وأضاف: "لقد تعاقدنا مع البرازيليين رودريجو، وفينيسيوس، والأوروجواياني فالفيردي، والفرنسي تشواميني، وكامافينجا، والإنجليزي بيلينجهام، والآن مبابي. إنه فريق لا يصدق مع مواهب شابة".
وعن فلسفته في كرة القدم، قال المدرب الإيطالي: "أريد أن يعلم فريقي أنه عندما لا تمتلك الكرة عليك أن تدافع وعندما تملكها عليك الهجوم. الأمر بسيط للغاية".
وتابع: "أحب الفرق التي تهاجم وتدافع جيدًا. أقدم لهم المزيد من المعلومات الدفاعية لأن مفتاح هذا الأمر هو التركيز والتضحية وروح الفريق".
وأكمل: "في الهجوم، عليك أن تأخذ في الاعتبار إبداع اللاعبين وأحاول التكيف مع صفاتهم، لا يهمني إذا كان عليّ أن ألعب 80 دقيقة في نصف ملعبي للدفاع، لكن عليهم القيام بذلك بشكل جيد".
وواصل: "لقد خسرنا مباراة واحدة في الدوري الموسم الماضي، وكان ذلك بعد خسارة كورتوا وميليتاو وألابا. فقدنا 3 لاعبين مهمين ومع ذلك خسرنا مباراة واحدة فقط".
وأتم: "بعد تلك المباراة أدركنا أن لدينا بعض نقاط الضعف في الدفاع وقمنا بالتكيف مع النظام، وأرى أنه في بعض الأحيان تكون الهزيمة فرصة لتعلم كيفية القيام بعملك بشكل أفضل".
المصدر: كورة