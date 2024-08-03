أنشيلوتي يشيد بتصرف ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو

2024-08-03 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاعترف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بأن الميرينجي، سعى خلال السنوات الأخيرة لضم الشباب البارزين.وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "منذ رحيل كريستيانو رونالدو (2018)، تمكن ريال مدريد من جلب شباب رائعين عامًا بعد الآخر".وأضاف: "لقد تعاقدنا مع البرازيليين رودريجو، وفينيسيوس، والأوروجواياني فالفيردي، والفرنسي تشواميني، وكامافينجا، والإنجليزي بيلينجهام، والآن مبابي. إنه فريق لا يصدق مع مواهب شابة".وعن فلسفته في كرة القدم، قال المدرب الإيطالي: "أريد أن يعلم فريقي أنه عندما لا تمتلك الكرة عليك أن تدافع وعندما تملكها عليك الهجوم. الأمر بسيط للغاية".وتابع: "أحب الفرق التي تهاجم وتدافع جيدًا. أقدم لهم المزيد من المعلومات الدفاعية لأن مفتاح هذا الأمر هو التركيز والتضحية وروح الفريق".وأكمل: "في الهجوم، عليك أن تأخذ في الاعتبار إبداع اللاعبين وأحاول التكيف مع صفاتهم، لا يهمني إذا كان عليّ أن ألعب 80 دقيقة في نصف ملعبي للدفاع، لكن عليهم القيام بذلك بشكل جيد".وواصل: "لقد خسرنا مباراة واحدة في الدوري الموسم الماضي، وكان ذلك بعد خسارة كورتوا وميليتاو وألابا. فقدنا 3 لاعبين مهمين ومع ذلك خسرنا مباراة واحدة فقط".وأتم: "بعد تلك المباراة أدركنا أن لدينا بعض نقاط الضعف في الدفاع وقمنا بالتكيف مع النظام، وأرى أنه في بعض الأحيان تكون الهزيمة فرصة لتعلم كيفية القيام بعملك بشكل أفضل".المصدر: كورة