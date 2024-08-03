منتخبان عربيان.. موعد مباريات نصف نهائي كرة القدم في أولمبياد باريس

2024-08-03 09:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أسدل الستار، اليوم السبت، عن دور ربع النهائي من منافسات الرجال لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس.

وحددت اللجنة المنظمة في أولمبياد باريس يوم 5 آب الجاري موعدا لإجراء مباريات نصف النهائي، حيث يلاقي منتخب المغرب الأولمبي نظيره الاسباني على ملعب فيلودروم عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، بينما يلاقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الفرنسي على ملعب الأضواء عند الساعة العاشرة ليلاً.

وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية لتحديد صاحب المركز الأول والثاني بينما يلتقي الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع، ‏وسيحصل صاحب المركز الأول على الوسام الذهبي في فعاليات كرة القدم فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على الوسام الفضي أما الثالث فسيحصل على الوسام النحاسي.

وكان منتخب المغرب أول المتأهلين إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، عقب الفوز الكبير على الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة أهداف نظيفة.

فيما المنتخب الإسباني، كان ثاني المتأهلين إلى دور نصف النهائي دورة باريس 2024، عقب الفوز على اليابان بثلاثية نظيفة.

أما المنتخب الذي حجز بطاقة الترشح الثالثة في المربع الذهبي لمنافسات كرة القدم بالأولمبياد، كان المنتخب المصري عقب الفوز الصعب على باراجواي بركلات الترجيح (5-4)، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

وتأهل الى دور ربع النهائي ثمانية منتخبات، تتنافس على 4 بطاقات في دور نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

و تستضيف فرنسا منافسات كرة القدم للنسخة الـ33، من مسابقة دورة الألعاب الصيفية، من 24 تموز وحتى 9 آب 2024.