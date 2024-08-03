الفشل بخفض التصعيد قد يدفع أمريكا لاغتيال شخصيات عراقية بارزة- عاجل

2024-08-03 10:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوضح الباحث في الشأن السياسي والامني محمد علي الحكيم، اليوم السبت (3 آب 2024)، أن الفشل بخفض التصعيد في المنطقة قد يدفع أمريكا لاغتيال شخصيات عراقية بارزة.

وقال الحكيم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكيان الصهيوني ينفذان عمليات الاغتيال للشخصيات المعارضة لهم بعد الفشل في خفض التصعيد ضدهم عبر الخطوات الاخرى من العقوبات وغيرها".

وأضاف ان "لجوء امريكا إلى اغتيال شخصيات عراقية حكومية رسمية بمناصب عليا امر مستبعد لكنها ربما تستهدف شخصيات وقيادات بارزة في الحشد الشعبي والفصائل، وحتى اسرائيل لا نتوقع منها تنفيذ اغتيال اي شخصية حكومية عراقية، فهي تدرك ان هذا سيصعد الموقف ضدها من قبل العراق خصوصاً وأنها لا تريد فتح اي جبهة جديدة ضدها في المنطقة ".

وكشفت مصادر مطلعة، في وقت سابق، عن تحول قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار الى قاعدة اشباح تحسباً لاستهدافها من الفصائل العراقية، مبينة أن المسيرات الامريكية تحلق فوقها على مدار الساعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد اقدام الطيران الأمريكي المسير على استهداف قوات الحشد الشعبي في جرف الصخر شمالي بابل، قبل أيام، ما أدى الى استشهاد أربعة عناصر واصابة آخرين، في الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة واسرائيل الى ضربات انتقامية ايرانية بمساندة فصائل محور المقاومة في اليمن ولبنان والعراق وسوريا ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.