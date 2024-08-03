عمليات استباقية تنتهي بالإطاحة بعدد من المطلوبين في بغداد

2024-08-03 10:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (3 آب 2024)، الشروع بتنفيذ عمليات استباقية ضمن محيط العاصمة نتج عنها القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ضمن العمليات الاستباقية والخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لزيارة اربعينية الأمام الحسين (عليه السلام) وتعزيز الامن والاستقرار في المناطق المحاذية لطرق تنقل الزائرين، نفذت قطعاتنا الامنية من خلال فرقتي المشاة (6، 17) والقطعات الملحقة بهما بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن /قيادتنا، عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية وتنفيذ اوامر القبض القضائية".

واضافت ان "العمليات شملت عدد من مناطق شمال وجنوب العاصمة بغداد، نتج عنها اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وتأتي هذا العمليات بالتزامن مع اقتراب زيارة الاربعين بهدف منع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة الزائرين وتوفير الاجواء الامنة المستقرة خلال ايام الزيارة".

وتابعت انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".