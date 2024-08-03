انتل تخسر 35 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال يوم

2024-08-03 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

هبط سهم إنتل بنحو 28 بالمئة يوم الجمعة في طريقه لتسجيل أسوأ أداء يومي له منذ 1974 بعد أن أوقفت الشركة توزيعات أرباح وقلصت عدد العاملين لتمويل عملية تحول مكلفة لأنشطتها في صناعة الرقائق. واقتربت الشركة من فقدان نحو 35 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد أن أثارت توقعاتها المخيبة للآمال وعزمها خفض الوظائف 15 بالمئة مخاوف تجاه قدرتها على اللحاق بشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركات أخرى بالقطاع. وانخفضت أسهم شركات الرقائق الأخرى ومنها أرم ومايكرون تكنولوجي وجلوبال فاوندريز والأسهم المدرجة في الولايات المتحدة لتايوان لصناعة أشباه الموصلات بنسب تتراوح بين 2.8 بالمئة إلى 6.7 بالمئة. وتراجع سهم إنفيديا الرائج في وول ستريت اثنين بالمئة بعد تقرير عن تحقيق لوزارة العدل الأمريكية.