2024-08-03 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تصدرت قطر، التي تُعدّ صاحبة أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا وإيران والمورد الرئيس للغاز المسال في العالم، المرتبة الأولى لقائمة الدول صاحبة أعلى معدل استهلاك للطاقة حسب متوسط استهلاك الفرد. وكشف، تقرير مراجعة إحصائية للطاقة العالمية 2024 الصادر عن معهد الطاقة، أن معدل استهلاك الفرد القطري للطاقة بلغ 817 جيجاجول لكل شخص. وغالباً ما يعتمد كل استهلاك الطاقة في البلاد على الغاز الطبيعي، والذي تملك قطر احتياطيات وفيرة منه. وجاءت آيسلندا، بفضل الاحتياطيات الوفيرة من الغاز الطبيعي والطاقة الحرارية الأرضية، في المرتبة الثانية من القائمة بـ 603 جيجاجول للفرد. واحتوت القائمة، بجانب قطر، أربع دول عربية متمثلة بكل من الإمارات العربية، والكويت، وعُمان، والمملكة العربية السعودية شاغلةً المراكز ال4 وال6 وال9 وال10 بالترتيب. بينما أتت أمريكا خلف السعودية بالمركز الحادي عشر، بمعدل استهلاك بلغ 277 جيجاجول للفرد. وتتباين أرقام استهلاك الفرد للطاقة تبعاً لمناطق العالم. فعند النظر إلى القائمة، سنجد أن استهلاك أمريكا الشمالية للطاقة يأتي بمعدل 240 جيجاجول لكل فرد، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي البالغ 77 جيجاجول، وحتى أمريكا الجنوبية والوسطى تستهلك 58 جيجاجول للفرد. بينما على الجهة الأخرى، يبلغ استهلاك إفريقيا 14 جيجاجول للفرد لا غير. ووفقاً لمعهد الطاقة، فإن حوالي 750 مليون شخص على مستوى العالم، أو واحد من كل 10 أشخاص، لا يحصلون على الكهرباء. ويختلف استهلاك الطاقة العالمي بشكل كبير بين المناطق بسبب تفاوت مستويات التصنيع، الظروف المناخية، كثافة السكان، الوصول إلى الموارد الطبيعية، وسياسات الطاقة والنشاطات الاقتصادية المختلفة للدول. على سبيل المثال، قد تكون للدول الصناعية الكبرى معدلات استهلاك أعلى للطاقة لكل فرد بسبب القطاعات الصناعية الواسعة، أي أن هذه الدول، التي تصدر كميات كبيرة من البتروكيماويات والمنتجات كثيفة الطاقة، في حال اُستهلكت مواردُها هذه من قبل الدول المستوردة للبتروكيماويات فإنه سيتم حسابها وتحميلها على حصة الدولة المصنعة. كما إن العديد من الدول التي تحتل مراتب متقدمة في استهلاك الطاقة للفرد تشترك بكونها دول ذات كثافة سكانية منخفضة، مع وجود استثناءات قليلة مثل كندا والمملكة العربية السعودية، وهما الدولتان الوحيدتان في قائمة العشرة الأوائل التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة. إضافةً إلى ذلك، قد تستهلك الدول ذات المناخات الباردة المزيد من الطاقة للتدفئة، حيث تميل هذه الدول إلى استهلاك مزيد من الطاقة لتدفئة أو تبريد المنازل، وعادةً ما يزيد الاستهلاك لأن تكلفة الكهرباء غالباً ما تكون منخفضة.