2024-08-03 10:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

خصصت حكومة أربيل المحلية، ملياراً و500 مليون دينار، لحل مشكلة شح المياه وانقطاعها في أحياء عديدة في فصل الصيف. وقال قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد: إن الحكومة المحلية تسعى لحل أزمة انقطاع المياه في أحياء عدة بالمدينة، مبيناً أنه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى يتم حفر آبار جديدة لتوفير المياه الصالحة للشرب وإصلاح الخلل في الآبار الموجودة وتجهيزها بالكهرباء على مدار اليوم. وأشار إلى توجيه فرق مختصة لإزالة التجاوزات والمخالفات المتكررة مع بدء فصل الصيف على شبكات المياه، وترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف والتبذير، لافتا إلى أن الحكومة المحلية خصصت 12 رقما محمولا وعممتها على المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة للإبلاغ عن